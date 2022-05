Coutellia : un évènement à couper au couteau (vidéos)

A 1h30 de Lyon, le "plus grand événement mondial" dédié au couteau d'art, aiguise ses lames les 28 et 29 mai à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie.

Coutellia est "le plus grand événement mondial avec 250 exposants et les savoir-faire couteliers les plus extraordinaires que l'on peut trouver". Philippe Fouet élu de la CCI du Puy-de-Dôme, organisatrice du salon est dithyrambique.

Chaque année, depuis 30 ans, les professionnels et les amateurs originaires de France et du monde entier se réunissent pour présenter leur savoir-faire et leurs plus belles créations. 250 exposants, dont une quarantaine d’internationaux originaires, de 15 pays sont attendus cette année à Thiers

1er Mondial du Damas

Les organisateurs espèrent accueillir plus de 6 000 visiteurs tout au long du week-end.

Nouveauté de cette 31e édition, le Mondial du Damas, "première compétition du genre qui verra s'affronter des équipes du monde entier autour de ce qui se fait de mieux dans l'univers de la coutellerie !" s'enthousiasme le coutelier en charge du concours Dominique Chambriard, dont la famille est dans la coutellerie à Thiers depuis 1883.

Cinq équipes, venant de France, d'Italie et de Catalogne s’affronteront pour réaliser une lame en acier damassé qui devra respecter les caractéristiques spécifiques indiquées par les organisateurs du concours.

En parallèle du concours, événement phare du festival Coutellia, de nombreux ateliers sont prévus pour le grand public : montage de couteaux, démonstration de fabrication du tire-bouchon, affûtage des métaux.

"À travers Coutellia, c'est toute la coutellerie thiernoise, tout le patrimoine de la ville et la transmission d'un savoir-faire vieux de 8 siècles qui sont mis à l'honneur. Coutellia, c'est une magnifique vitrine d'un art ancestral." explique Jean-Pierre Treille, président du salon.

Thiers capitale mondiale de la coutellerie

On fabrique des couteaux à Thiers depuis 800 ans. S'il existe d’autres bassins de production coutelière en France à cette époque, l’organisation du travail spécifique aux couteliers thiernois fera la différence dans le temps : le maître coutelier "sous-traite" chaque étape de la fabrication du couteau à un ouvrier spécialisé, l’enchaînement des tâches et la spécialisation donneront très tôt une productivité remarquable. La présence à Thiers de marchands aux relations internationales favoriseront l’exportation de couteaux jusqu’aux lieux les plus reculés.

Chaque jour, 350 000 articles de coutellerie sont fabriqués à Thiers ( rasoirs, couteau, fourchettes, lames tranchantes pour le secteur industriel). Soit 80% de la production nationale. Une production assurée par 80 entreprises artisanales qui génèrent 1 620 emplois pour un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros.

Coutellia pratique

28 et 29 mai 2022

Salle polyvalente "Jo-Cognet", avenue du Progrès

ZI du Breuil

Horaires d’ouverture : samedi 28 mai de 9h à 18h et dimanche 29 mai de 10h à 18h

Tarifs : 1 jour = 10 euros par personne (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans), 2 jours = 15 euros par personne.