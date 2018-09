Course-poursuite et arrestation sur les pistes de l'aéroport de Lyon

Exclusif - Selon nos informations, une course-poursuite en voiture a eu lieu sur les pistes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ce lundi 10 septembre. Pour l'instant, aucune information n'est connue sur l'origine de cette poursuite.

Une vingtaine de voiture de police, gendarmerie et douane, un hélicoptère : selon nos informations, une course poursuite a eu lieu ce matin sur la piste de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, après une intrusion.

D'après un témoin présent sur place, un individu a pénétré sur la piste, suivi par les forces de l'ordre. Ces dernières auraient arrêté des avions tout en tentant de stopper le conducteur. Le véhicule "déjà abîmé", s'est encastré sur un talus et l'individu a été appréhendé.

On ignore pour l'instant quelle est l'origine de cette course-poursuite. Il s'agirait d'une Mercedes grise, qui a fait de nombreux dégâts à l'intérieur du périmètre. La voiture serait arrivée du Terminal 1 et aurait brisé des vitres pour accéder à la piste selon un témoin sur place. L'incident vient d'être confirmé par des sources policières évoquant une situation "compliquée". Selon plusieurs sources, l'aéroport est bloqué et les pistes fermées. Il n'y aurait aucun blessé, bien que la confusion règne du côté de l'aéroport de Saint-Exupéry.

Mise à jour à 13h18 : selon la préfecture du Rhône l’individu a été prise en chasse alors qu'il roulait sur l'A43 à contre-sens (lire ici).

