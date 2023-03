Coup d'envoi du festival des entrepreneurs Lyve organisé par la Métropole de Lyon

Le festival Lyve est de retour dans la Métropole de Lyon ce mercredi 22 et jeudi 23 mars pour sa 5e édition. Près de 30 animations sont proposées aux entrepreneurs du territoire.

Lancement de la 5e édition du festival des entrepreneurs Lyve ce mercredi 22 mars. Organisé par la Métropole de Lyon, l'événement se déroule sur deux jours, jusqu'au jeudi 23 mars, sur le territoire lyonnais : à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou encore Givors. Avec ce festival, la Métropole veut accompagner les entrepreneurs du secteur et montrer "qu'entreprendre c'est possible". Depuis ce mercredi matin, les entrepreneurs et les personnes qui envisagent ou ambitionnent de le devenir peuvent découvrir les différentes facettes de l’entrepreneuriat.

Une trentaine d'animations

Le festival mise sur son approche ludique des différents thèmes abordés, mais aussi sur les rencontres qu'il propose. Durant ces deux jours, le public et les professionnels sont invités à faire des enquêtes, des jeux de piste, des expériences théâtrales et culinaires, des défis originaux, etc. Pour la collectivité, l'objectif est aussi de renforcer l'expérience des entrepreneurs, sur des aspects financiers, juridiques, et bien entendu la création d'entreprises.

La place Bellecour va se transformer en "place des entrepreneurs". C'est là que les participants et partenaires du festival seront accueillis et qu'une partie des animations auront lieu. Un bus d'information y sera également stationné pour guider les futurs entrepreneurs.

