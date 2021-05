Coronavirus : "nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", affirme le Premier Ministre

Enfin, le bout du tunnel ? Le Premier Ministre, Jean Castex, se veut en tout cas optimiste dans une longue interview accordée au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. "Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", affirme-t-il.

La circulation du virus baisse en France. Dans le Rhône, la baisse est nette (voir notre décryptage ici). Du coup, le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron n'est pas remis en cause. J-8 avant la réouverture des commerces, des musées, des terrasses à Lyon et en France (le 19 mai). Dans un mois, ce sera notamment au tour des bars, des restaurants et des salles de sports (le 9 juin)...

Le Premier Ministre, Jean Castex, se veut optimiste dans une interview accordée au Parisien/Aujourd'hui en France. "Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire. Évidemment, cette sortie va se faire de façon progressive, prudente et accompagnée. Mais la tendance est claire, nous touchons au but et c’est une bonne nouvelle", affirme-t-il.

Avant d'ajouter, sur le déconfinement progressif : "Quand on ne va pas trop vite, on nous dit qu’on va trop lentement. Et réciproquement. Je vis cela depuis un an. C’est légitime de se poser la question, mais notre dispositif est équilibré. Il prévoit des mesures de freinages au cas où la situation épidémique déraperait localement. Et j’ajouterai que cela dépend du comportement collectif de chacun de bien respecter les règles du jeu, ce qui a été le cas jusqu’ici".