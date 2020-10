Coronavirus : Lyon en alerte maximale, le Préfet du Rhône va détailler les nouvelles mesures à 11h

La Métropole de Lyon va passer en alerte maximale dès samedi. Comme Saint-Etienne et Grenoble. Ce vendredi, à 11h, le Préfet du Rhône va détailler les nouvelles mesures pour la Métropole de Lyon. Avec l'annonce, très vraisemblable, de la fermeture totale des bars à Lyon et dans la Métropole de Lyon.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé jeudi que la Métropole de Lyon va passer en alerte maximale à partir de samedi.

A 11h, ce vendredi, le Préfet du Rhône va détailler les nouvelles mesures pour la Métropole de Lyon. Lyon Capitale vous propose d'ailleurs de suivre ces nouvelles annonces en direct.

On peut d'ores et déjà avancé que comme à Marseille et à Paris, les bars vont devoir fermer à Lyon. Un protocolaire sanitaire encore plus strict devra être suivi dans les restaurants. Les salles de sports vont devoir rester fermées.

Pourquoi Lyon est passé en alerte maximale ?