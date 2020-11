Coronavirus : Les prochains jours seront décisifs

Le directeur de l'Agence régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, annonce que les prochains jours seront déterminants dans la lutte contre la Covid-19.

BFM Lyon rapporte les propos de Jean Yves Grall, le directeur de l'Agence régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier est optimiste sur une amélioration de la situation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée par la Covid-19. "On commence à ressentir les effets du confinement et du couvre-feu". Mais avec plus de 500 nouveaux patients chaque jour dans les hôpitaux "dont 80 den soins critiques" le plus difficile reste à venir.

La région reste à un taux d'incidence beaucoup plus élevé que la moyenne nationale : "quasiment au double puisque nous sommes à près de 600 contre un peu moins de 300 au niveau national" affirme Jean-Yves Grall. Avec près de 6 500 nouveaux cas par jour, "nous appelons à la prudence et au respect des gestes barrières".

« Les dix à douze jours qui viennent seront critiques » précise le directeur de l'ARS qui invite à ne pas relâcher les efforts. Quoi qu'il arrive, "tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu", déclarait jeudi, le chef du gouvernement.