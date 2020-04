Coronavirus : le point à Lyon et dans le Rhône samedi matin

A l'hôpital, près de 400 personnes sont mortes dans le département du Rhône des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Encore plus de 1200 patients sont à l'hôpital. Et ce chiffre ne baisse pas...

D'après le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, 2 965 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région samedi matin. 954 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie.

Dans la région, le département du Rhône est largement le plus touché. C'est "logique". C'est le plus peuplé. C'est celui, également, où les capacités d'accueil à l'hôpital, et de loin, sont les plus grandes.

Le nombre d'hospitalisés ne baisse pas dans le Rhône

Ce samedi matin, 1238 personnes atteintes du covid-19 sont hospitalisées dans le département du Rhône. La grande majorité à Lyon. Ce chiffre est très élevé. Il n'augmente plus depuis environ 10 jours. Mais il ne baisse pas. Il y a encore beaucoup d'entrées à l'hôpital.

La pression, en revanche, est moins forte en réanimation

C'est la pression en réanimation qui baisse quelque peu.

En ce qui concerne le nombre de décès, 376 personnes sont mortes à l'hôpital dans le département du Rhône depuis le début de l'épidémie des suites du covid-19. Sur les 954 décès de la région donc.

Enfin, une bonne nouvelle, 1300 personnes, hospitalisées, ont pu rentrer à domicile dans le département. Rappelons aussi que de nombreuses personnes, atteintes du covid-19, guérissent chez eux.

Retrouvez toutes les informations en direct à Lyon ce samedi 18 avril ici.