Coronavirus : la situation de plus en plus critique, des patients déjà transférés de Lyon en Savoie

Les chiffres des hospitalisations sont très mauvais dans la région. Notamment dans le Rhône, la Loire et l'Isère, très touchés par cette deuxième vague. La pression est intense dans les hôpitaux. Des patients hospitalisés à Lyon, dans les HCL, ont déjà été transférés à Chambéry. Et ça ne va pas s'arranger.

La 2e vague touche de plein fouet la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment trois départements, le Rhône, l'Isère et la Loire. La situation commence à devenir critique dans ces trois départements avec une hausse inquiétante (pour ne pas dire une explosion) du nombre de cas et d'hospitalisations (lire notre décryptage ici).

Une situation très critique dans le Rhône

En réanimation, la situation est de plus en plus tendue et les perspectives à court comme à moyen terme ne sont pas bonnes du tout.

A Lyon, des patients des HCL (Hospices civils de Lyon) ont déjà été transférés vers Chambéry, en Savoie, pour faire un peu, un temps, redescendre la pression. Et libérer des places dans les hôpitaux lyonnais, où de très nombreuses nouvelles entrées sont attendues ces prochains jours...

Lire aussi : Coronavirus : 94 % des lits de réanimation occupés à Lyon, la pression augmente fortement