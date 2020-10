Coronavirus : 94 % des lits de réanimation occupés à Lyon, la pression augmente fortement

La situation se tend dans les hôpitaux de Lyon. Le nombre de patients hospitalisés pour covid-19 a fortement augmenté ces derniers jours. Dans les HCL (Hospices civils de Lyon), 46 % des patients en réanimation sont des patients covid-19. C'est largement au-delà du seuil d'alerte des 30 %.

La pression monte dans les hôpitaux lyonnais. Lyon prend de plein fouet la 2e vague avec une hausse (pour ne pas dire une explosion) des cas de covid-19 ces derniers jours. Et une forte hausse également dans les hôpitaux (lire notre dernier bilan chiffré ici).

Ce mardi 20 octobre, d'après un dernier point dans les HCL (Hospices civils de Lyon), le taux d'occupation global des lits de réanimations dans les HCL est de... 94,1 %. Sur ces 94 % de lits occupés, 45,9 % le sont par des patients suivis pour covid-19.

Un taux de 46 % très élevé (il était de 37,8 % mardi dernier) et surtout largement au-delà du seuil d'alerte des 30 % qui avait alors fait basculer Lyon en alerte maximale.

Ouverture en urgence, à Lyon, de nouveaux lits de "réa"

Encore plus inquiétant, ces 94 % de lits de réanimation occupés sont calculés sur la base de 169 lits de réanimation disponibles dans les HCL. Or, des opérations ont déjà été déprogrammées pour permettre l'ouverture de nouveaux lits. Il y a 134 lits de "réa" à la base dans les HCL, puis cela avait été remonté à 154 lits le 13 octobre. A 169 désormais.

Toutes les opérations non urgentes déprogrammées

Et ce n'est pas fini. Les hôpitaux lyonnais s'attendent à une arrivée en masse de patients dans les prochains jours (il y a ce mardi 128 patients en réa des suites du covid-19 dans l'ensemble du département du Rhône). De nouveaux lits de réa vont être ouverts à Lyon. Toutes les opérations non urgentes sont reportées à Lyon, dans le Rhône, la Loire et l'Isère, où le virus circule beaucoup, ces 15 prochains jours.

Objectif ? Monter de 671 à 1300 lits de réanimation dans la région pour accueillir tous les nouveaux malades.

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : le profil des patients en réanimation dans la région