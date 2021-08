Coronavirus : la Haute autorité de santé le recommande, bientôt une 3e dose de vaccin pour les + de 65 ans ?

Centre de vaccination à la Croix-Rousse à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La Haute Autorité de Santé préconise une troisième dose pour les personnes âgées de plus de 65 ans et pour les personnes atteintes de comorbidités. Cet avis devrait être suivi par le ministère de la Santé.



Dans un avis publié ce mardi, la Haute Autorité de Santé, propose l'administration d'une dose de rappel à partir de 65 ans, "ainsi que pour toutes les personnes présentant des comorbidités augmentant le risque de formes graves et de décès". Cette dose de vaccin supplémentaire devra être injectée dans un délai minimal de six mois après "la primo-vaccination complète". En gros six mois après la 2e dose.

Quelles sont les comorbidités ? La trisomie, le diabète, l'obésité (IMC supérieur à 30), le cancer ou une insuffisance cardiaque notamment. Cet avis de l'HAS devrait être suivi par le ministère de la Santé.

Plus de 85 % des + de 50 ans sont totalement vaccinés dans le département du Rhône.

En détails, dans le département du Rhône, au 19 août, sont totalement vaccinés contre le covid-19 :

+ de 80 ans : 82,4 % (86,1 % au moins une dose)

75-79 ans : 95,2 % (98,2 % au moins une dose)

70-74 ans : 91,3 % (94,7 % au moins une dose)

65-69 ans : 83 % (86,7 % au moins une dose)

60-64 ans : 85,8 % (91,1 % au moins une dose)

50-59 ans : 85,2 % (93,5 % au moins une dose)

40-49 ans : 76,5 % (87,8 % au moins une dose)

30-39 ans : 72,6 % (86,1 % au moins une dose)

25-29 ans : 72,4 % (87,6 % au moins une dose)

18-24 ans : 61,1 % (76,1 % au moins une dose)

12-17 ans : 31,7 % (53,6 % au moins une dose)

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : le nombre de nouveaux cas en baisse ces derniers jours dans le Rhône, le point ce lundi matin (graphique)