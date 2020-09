Coronavirus : hospitalisations et réanimations multipliées par deux en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation du coronavirus augmente dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans son point hebdomadaire du vendredi 11 septembre, Santé Publique France constate que les nouvelles hospitalisations et réanimations ont quasiment doublé en une semaine.

Les chiffres du bulletin épidémiologique de ce vendredi 11 septembre sont alarmants. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le virus circule activement et sa virulence n'a pas diminué avec les beaux jours. Le taux d'incidence atteint désormais 69,5/100 000 dans la région et grimpe jusqu'à 134/100 000 dans le Rhône. Il est désormais en forte progression dans toutes les classes d'âge, y compris les plus de 75 ans. Ce qui se traduit par une hausse significative des nouvelles hospitalisations mais aussi des nouvelles entrées en réanimation.

La semaine dernière, 136 personnes ont dû être hospitalisées à cause du coronavirus dans la région. Cette semaine, les hôpitaux recensent 221 nouveaux patients. Même constat en réanimation où 30 nouveaux patients ont été admis cette semaine, contre 13 la semaine précédente.

Si les chiffres restent encore bas comparé à la situation de mars-avril, force est de constater que les indicateurs ont quasiment doublé en une semaine. Prudence donc, en particulier pour les plus fragiles. Malgré cette situation préoccupante, le Premier ministre Jean Castex n'a pas annoncé de nouvelles mesures dans sa brève allocution ce vendredi 11 septembre au soir (lire ici). Il enjoint les personnes âgées de plus de 65 ans à la plus grande vigilance.

#COVID19 | Relayez ce message, prévenez votre famille et les personnes de plus de 65 ans ou vulnérables dans votre entourage : ce virus est dangereux, elles doivent redoubler de vigilance, respecter scrupuleusement les gestes barrières, et porter un masque en toute circonstance. pic.twitter.com/aaBlMtZKzN — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 11, 2020