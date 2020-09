Coronavirus dans le Rhône : bilan inquiétant dans les EHPAD

Les chiffres du coronavirus sont mauvais cette semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône. Cette recrudescence de cas concerne également les personnes âgées en EHPAD.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres du coronavirus s'emballent. Depuis le mois d'août, le taux d'incidence augmente fortement chez les 15-45 ans. Mais depuis cette semaine du 7 septembre, Santé Publique France note une progression tout aussi forte chez les plus de 75 ans, particulièrement à risques. Dans la région, 67 % des personnes qui sont décédées à l'hôpital avait 80 ans ou plus.

Les établissements médico-sociaux de la région, dont les EHPAD, ont signalé cette semaine 67 nouveaux cas de coronavirus, contre 35 la semaine précédente. A Lyon, ce lundi 7 septembre, l'EHPAD "L'étoile du jour", dans le 5e arrondissement, annonçait un cluster avec 30 de ses résidents positifs au coronavirus. Dans le département du Rhône, quatre clusters sont en cours d'investigation dans des EHPAD.

Depuis le 1er mars et jusqu'au 7 septembre, Santé Publique France dénombre dans les EHPAD de la région 3 971 cas confirmés ou possibles de COVID-19 parmi les résidents et 2 295 parmi le personnel, signalés par 770 établissements. La très grande majorité de ces cas se trouve dans le Rhône avec 1 639 résidents d'EHPAD et d'établissements médico-sociaux et 827 membres du personnel contaminés. Les derniers chiffres dans les EHPAD font également état de 460 décès de résidents des suites du COVID-19 dans le département du Rhône, 1318 dans la région (lire ici) depuis le début de l'épidémie.