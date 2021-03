Coronavirus : avant les nouvelles annonces, la situation sanitaire se dégrade-t-elle vraiment à Lyon ?

Le Rhône a été placé en "surveillance renforcée" jeudi dernier. De nouvelles mesures pourraient être annoncées dès cette semaine. L'hypothèse d'un confinement le "week-end", dès ce samedi 6 mars, est étudiée à Lyon et dans le Rhône. Mais la situation sanitaire s'est-elle vraiment dégradée dans le département ? Le point ce mardi matin.

Comme 19 autres départements français, le Rhône a été placé jeudi soir en "surveillance renforcée". Car la situation sanitaire s'est "dégradée", dixit le Premier Ministre, Jean Castex. Le Premier ministre a demande aux Préfets des départements concernés, dont celui du Rhône, de concerter les élus locaux et d'envisager "des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque". A Nice et à Dunkerque, un confinement a été acté lors de deux week-ends. "Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors, si et seulement si la situation continue de se dégrader, de prendre des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars", a ajouté le Premier ministre.

Une première réunion a eu lieu vendredi à la Préfecture. Avec le Préfet et les principaux élus locaux. "L'enjeu, c'est d'éviter un reconfinement total", a expliqué ce lundi matin sur BFM Lyon le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. Va-t-on vers un reconfinement le week-end ? "Vendredi, c'est ce qui était présenté. Je pense que d'ici deux à trois-jours, il y aura une nouvelle rencontre avec un certain nombre d'annonces. Vendredi, je n'ai pas vu de divergences sur les positions des uns et des autres", a poursuivi le maire de Villeurbanne, tout en ayant bien conscience qu'il faut "travailler à l'acceptabilité de cela".

Une décision devrait être prise cette semaine, vraisemblablement mercredi et jeudi. En fonction des derniers indicateurs. A Lyon, dans le Rhône et dans la région, ces indicateurs, ils disent quoi ? Le taux d'incidence est notamment scruté de près. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire.

Dans le Rhône, le taux d'incidence est le même... qu'il y a un mois

Dans le Rhône, d'après les dernières données stabilisées dont nous disposons, s'arrêtant au vendredi 26 février, le taux d'incidence est de 234. Les chiffres de Santé publique France prennent en compte la période du samedi 20 février au vendredi 26 février.

Une semaine avant, le 19 février, ce taux d'incidence était de 217 dans le Rhône. Une semaine encore avant, le 12 février, il était de 214. Et une semaine encore avant, le 5 février, le taux d'incidence était de 232. Et il y a un mois pile, le 26 janvier, il était de 234 dans le Rhône... exactement comme aujourd'hui. Le graphique ci-après montre bien l'évolution du nombre de cas positifs dans le département. On voit bien le pic en novembre (par rapport à la moyenne française) et la situation actuelle. Où il n'y a pas d'explosion dans le département.

La situation n'est pas encore alarmante à Lyon

A titre de comparaison, le taux d'incidence était supérieur à 800 dans la département du Rhône au début du mois de novembre. On est loin de ce pic-là aujourd'hui. Mais il y a les variants... Le variant anglais représenterait environ 1 test positif sur 2 dans le département aujourd'hui. Sans, pour l'instant, que le département ne connaisse une explosion des nouveaux cas.

En restant factuel, le virus circule largement plus dans trois autres régions :

PACA : taux d'incidence de 364 (-9 en quatre jours)

Hauts-de-France : taux d'incidence de 339 (+20 en quatre jours)

Ile-de-France : taux d'incidence de 322 (+20 en quatre jours)

et donc AURA : taux d'incidence de 195 (+7 en quatre jours)

Plateau haut toujours à l'hôpital, sans hausse sensible

Dans le hôpitaux du Rhône, 846 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du covid-19 dont 167 en réanimation. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3374 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dont 448 en réanimation. A titre de comparaison, il y avait plus de 7200 patients hospitalisés des suites du covid dans la région au pic de la 2e vague, mi-novembre, dont près de 900 patients en réanimation.