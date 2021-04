Coronavirus : après les annonces de Macron, le point sur la circulation du virus à Lyon et dans le Rhône ce jeudi

Le pic épidémique de personnes contaminées par le Covid-19 pourrait être atteint d'ici "7 à 10 jours environ", explique ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran sur France Inter. "On pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici 7 à 10 jours environ (...) puis il faut deux semaines supplémentaires pour atteindre le pic de réanimation, ce qui pourrait être du côté de la fin avril", a-t-il ajouté ce jeudi matin.

Emmanuel Macron, mercredi soir, a essayé de donner de la visibilité aux Français. Notamment pour les lieux de culture, qui pourraient rouvrir mi-mai. Le président de la République a tenté d'esquisser un calendrier. "Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants", a-t-il poursuivi.