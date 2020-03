Coronavirus : à Villeurbanne, les marchés peuvent-ils se tenir ou pas ? Le point

La ville de Villeurbanne fait le point ce vendredi sur la tenue, ou non, de ses marchés, en pleine épidémie de coronavirus. En plein confinement.

La ville explique s'adapter au jour le jour. "le Préfet a interdit l’installation des marchés de produits manufacturés mais les marchés alimentaires peuvent continuer à se tenir aux jours et horaires habituels", explique la ville.

"La ville de Villeurbanne accompagne l’installation technique des marchés alimentaires pour qu’ils répondent au mieux aux exigences sanitaires qui s’imposent pour limiter la propagation du coronavirus et pour permettre aux habitants de continuer à s’approvisionner en produits frais", poursuit la ville.

"La Ville a interdit l’installation des permissionnaires sur l’ensemble des marchés pour gagner de l’espace, permettre un déballage qui respecte les distances et répondant aux consignes sanitaires. Sur chaque marché, une organisation spécifique et au cas par cas a été mise en place. Un déballage sur des surfaces plus étendues doit garantir une distance suffisante entre les bancs. Un marquage au sol sera réalisé pour que les clients matérialisent bien les distances à respecter", ajoute la mairie de Villeurbanne.

Les marchés de la place Wilson et Leclerc ne pourront pas se tenir le dimanche 22 mars en raison des manques d’espacement des étals.

