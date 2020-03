Coronavirus à Lyon : les informations en direct ce 20 mars

Quatrième jour de confinement à Lyon pour lutter contre la pandémie de coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Comment la situation va-t-elle évoluer ce vendredi 20 mars ? Découvrez les dernières informations en direct.

Si ce direct ne se lance pas sur mobile, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.

Selon le dernier bilan de l'ARS 1 014 cas "testés positifs" dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (156 de plus que la veille). Bien entendu il ne s'agit que des cas les plus graves, seuls ceux-ci étant désormais testés. L'ARS dénombre par ailleurs 39 décès (+12 en un jour), "qui concernent très majoritairement les 75 ans et plus". Sept personnes sont mortes dans le Rhône durant les 24 dernières heures.

Les règles de confinement adoptées demeurent le meilleur moyen de lutter contre le virus. Pourtant malgré l'amende de 135 euros et la fermeture des berges du Rhône, de nombreuses personnes ont franchi les barrières pour tout de même aller se balader ou courir. Jeudi soir, le préfet de région Pascal Mailhos a fait une mise au point : "Les déplacements pour s’aérer ou pour les besoins des animaux de compagnie relèvent de l’exception, doivent être brefs, à proximité du domicile, dans le respect des gestes-barrières et sans aucun rassemblement. Chaque personne devra présenter, pour chaque sortie, une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire datée et dûment remplie".

Une tolérance zéro va s'appliquer. "Le préfet a donné instruction aux forces de l’ordre de verbaliser systématiquement tout contrevenant, qui s’expose à une amende allant de 135 euros, pouvant être majorée à 375 euros. En cas de regroupement, cette contravention sera appliquée à chaque personne majeure ou mineure", précise la préfecture. Dès lors, un adulte et deux enfants devront payer 405 euros d'amende.

