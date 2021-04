Coronavirus à Lyon : vers un très grand centre de vaccination bientôt à Eurexpo ?

La campagne de vaccination s'accélère dans le Rhône. Ce week-end, le Parc OL à Décines est transformé en vaccinodrome avec 9000 doses de vaccin à injecter en 3 jours les 3, 4 et 5 avril. Le grand centre du palais des sports de Gerland vaccine désormais 2 000 personnes par jour. Et les autorités travaillent à l'installation d'un très grand centre à Eurexpo.

La campagne vaccinale connaît un sérieux coup d’accélérateur dans le Rhône, où plus de 220 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (12 % de la population). Le Parc OL est transformé en vaccinodrome pour ce week-end de Pâques, les 3, 4 et 5 avril, avec 9000 doses de vaccin à injecter en 3 jours.

Au palais de sports Gerland, 2000 doses sont désormais injectées chaque jour (14 000 par semaine).

Et les vaccinodromes vont se multiplier dans la région. En Isère et en Haute-Savoie notamment. "On travaille avec tous les acteurs pour monter en puissance sur des méga-centres (de vaccination) qui pourront être répartis sur le territoire. Avec des centres qui pourront commencer à minima à 1000 injections/jour. Sur l'ensemble des départements, en lien avec toutes les collectivités", précise ce samedi le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall.

"Dans le Rhône, nous étudions l'hypothèse de monter un centre important qui sera peut-être à Eurexpo", ajoute-t-il.