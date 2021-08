Coronavirus à Lyon : quels âges ont les personnes hospitalisées et en soins critiques lors de cette 4e vague dans la région ?

Avec un taux de vaccination élevé chez les personnes âgées, cette 4e vague est complètement différente des autres en France. Les personnes hospitalisés sont-elles plus jeunes ? 30 % des personnes hospitalisées des suites du covid-19 ont moins de 60 ans actuellement dans la région. Ce pourcentage monte à 45 % dans les services de soins critiques.

Entre circulation du virus, vaccination et hospitalisations, Lyon Capitale a fait le point la semaine dernière sur cette 4e vague, un peu différente des précédentes, avec Serge Morais, le directeur adjoint de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Lire le point complet dans Lyon Capitale avec le directeur adjoint de l'ARS ici.

Dans les hôpitaux de Lyon, le nombre de patients admis à l'hôpital des suites du covid-19 est en hausse dans les Hospices civils de Lyon ces dernier jours. Toutefois, pour l'instant, on est encore très loin des pics des 1ères, 2e ou encore 3e vagues. En réanimation, la hausse est contenue. Au plus fort de la 1ère vague, 152 patients étaient en réanimation dans les HCL, 172 au plus fort de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e. 42 donc, pour le moment, aujourd'hui (comme le montre le graphique ci-dessous).

Toujours dans les HCL, 144 patients sont hospitalisés des suites du covid-19 mardi 17 août. Contre 104 mardi dernier. Sur ces 144 patients, 42 sont en réanimation, contre 44 une semaine plus tôt. Dans le territoire de Lyon (établissements du Rhône + CH Bourgoin + CV Vienne), 374 patients sont en tout hospitalisés des suites du covid-19 ce mardi 10 août, contre 301 une semaine plus tôt. Sur ces 374 patients, 65 sont en réanimation, contre 70 une semaine plus tôt.

30 % des patients hospitalisés des suites du covid-19 dans la région ont moins de 60 ans

Un petit point, aussi, par âge. Qui sont les patients actuellement à l'hôpital ? Pour avoir des données plus précises, nous avons recueilli des données à l'échelle régionale, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1066 patients sont actuellement suivis pour covid-19 dans les hôpitaux de la région :

559 sont des hommes

487 sont des femmes

Par âge,

0-9 ans : 7, soit 0,6 %

10-19 ans : 11, soit 1 %

20-29 ans : 26, soit 2,4 %

30-39 ans : 57, soit 5,3 %

40-49 ans : 80, soit 7,5 %

50-59 ans : 137, soit 12,9 %

60-69 ans : 223, soit 21 %

70-79 ans : 236, soit 22,1 %

80-89 ans : 191, soit 18 %

+ de 90 ans : 92, soit 8,6 %

30 % des personnes hospitalisées des suites du covid-19 ont moins de 60 ans actuellement dans la région.

45 % des patients en soins critiques dans la région ont moins de 60 ans

Sur ces 1066 patients hospitalisés des suites du covid-19 dans la région, 183 sont en soins critiques.

113 hommes

65 femmes

En terme d'âge, en soins critiques dans la région :

0-9 ans : 1

10-19 ans : 0

20-29 ans : 6, soit 3,2 %

30-39 ans : 11, soit 6 %

40-49 ans : 20, soit 11 %

50-59 ans : 43, soit 23,6 %

60-69 ans : 58, soit 32 %

70-79 ans : 35, soit 19,2 %

80-89 ans : 8, soit 4,4 %

+ 90 ans : 0

En soins critiques, dans la région, 45 % des patients ont moins de 60 ans.

