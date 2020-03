Coronavirus à Lyon : quand avez-vous le droit de faire du bruit ou des travaux ?

Si les rues de Lyon sont particulièrement calmes à cause du confinement, ce n'est pas toujours le cas dans les appartements. Quels sont les horaires où il est autorisé de faire du bruit, notamment pour des travaux ou du jardinage ?

Et Lyon passa en confinement. Dans les rues, le silence règne, le chant des oiseaux a repris le dessus, mais dans les appartements, le calme n'est pas toujours au rendez-vous et parfois les voisins réapprennent à vivre ensemble. On connait le classique "tapage nocturne", ces bruits qui arrivent entre 22 heures et 7 heures du matin et punis d'une amende de 68 euros. La notion de "tapage diurne" existe également pour les bruits en journée (article R.1336-5 du Code de la santé publique), "en cas de nuisance supérieure “émergente” à 5 décibels pondérés A", la durée du bruit peut également rentrer en compte. En ces temps où les policiers sont déjà surchargés, il est préférable de gérer ce type de désagrément à l'amiable avec ses voisins (tout en limitant les contacts).

Les horaires pour les travaux

Par ailleurs, à Lyon, il existe des horaires très précis qui autorisent les travaux ou les bruits de jardinages à domicile (type tondeuse).

Pour les professionnels, selon un arrêté préfectoral : "Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu’ils soient soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, qu’ils s’effectuent à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, agricoles, horticoles…), sont interdits, lorsqu'ils sont sources de bruit :"

- avant 7 heures et après 20 heures du lundi au samedi

- toute la journée les dimanches et jours fériés

Pour les particuliers, selon le même arrêté : "Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :"

- les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h