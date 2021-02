Coronavirus à Lyon : les vacances scolaires de février prolongées ?

Le syndicat majoritaire des médecins scolaires et universitaires (SNMSU-Unsa éducation) a proposé ce lundi 8 février la fermeture des établissements scolaires pour un mois.

Les vacances de février ont débuté ce lundi 8 février dans la Zone A, celle de l’Académie lyonnaise. Le Syndicat national des médecins scolaires et universitaires (SNMSU-Unsa éducation) en a profité pour demander, le même jour, la fermeture des établissements scolaires toutes zones confondues durant les vacances d’hiver, soit jusqu’au lundi 8 mars.

Les professionnels pointent une circulation du virus "de plus en plus forte" à l’école pour expliquer cette suggestion. L’objectif d’une telle fermeture serait de "tenter d'éviter une fermeture qui risque d'être beaucoup plus longue dans le cadre d'un confinement, ce qui va à l'encontre de l'intérêt des élèves".

Les nouveaux variants du virus sont particulièrement redoutés, d’avantages actifs chez les jeunes, devenus "des maillons actifs de la chaîne de transmission". Le syndicat explique que les établissements "s'épuisent dans la gestion des cas d'élèves positifs ou cas contacts".

Selon le dernier point de situation de l’Académie de Lyon publié le 5 février, deux écoles ont été fermées sur son territoire pour cause de Covid-19.