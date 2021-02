(Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Deux écoles situées dans le Rhône et la Loire sont actuellement fermées à cause du Covid-19.

Selon le dernier point de situation réalisé par l'Académie de Lyon qui regroupe les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, deux écoles sont actuellement fermées pour cause de Covid-19 dans son giron ; qui compte 2674 établissements scolaires. Toujours d'après l'académie, 344 élèves sur 638 000 et 51 enseignants sur 44 481 ont été testés positifs au Covid-19 durant les 7 derniers jours.