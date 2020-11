Coronavirus à Lyon : les hôpitaux surchargés, le profil des patients en réanimation dans la région

Ce vendredi matin, 844 patients sont en réanimation des suites du coronavirus dans la région. Un triste "record" dans la région. Alors qu'en temps normal, il y a... 559 lits de réanimation pour toutes les pathologies. Qui sont ces patients ? Quel âge ont-ils ?

Il y a de plus en plus de patients en réanimation dans la région ce vendredi 13 novembre. Le pic n'est toujours pas atteint. Malgré des transferts de patients en nombre, de Lyon, de Saint-Etienne, vers d'autres régions, il y a toujours plus de patients hospitalisés en réanimation dans la région.

Un chiffre. 559. C'est le nombre de lits de réanimation en temps normal dans la région. Ce vendredi, environ 1150 lits sont "armés" pour accueillir les patients covid et non-covid ayant besoin de réanimation. Soit plus du double, grâce à la réorganisation de nombreux services et à la déprogrammation de nombreuses opérations non urgentes.

73 % des patients en réanimation sont des hommes

Ce vendredi matin, 844 patients sont en réanimation dans la région des suites du covid.

Sur les 835 patients sont le sexe est renseigné :

613 sont des hommes, soit 73,5 %

222 sont des femmes, soit 26,5 %

En ce qui concerne l'âge, d'après les remontées sur 831 patients en réanimation dans la région :

0-9 ans : 1 patient, soit 0,1 %

10-19 ans : 3 patients, soit 0,3 %

20-29 ans : 4 patients, soit 0,5 %

30-39 ans : 16 patients, soit 1,9 %

40-49 ans : 36 patients, soit 4,3 %

50-59 ans : 129 patients, soit 15,5 %

60-69 ans : 265 patients, soit 31,9 %

70-79 ans : 305 patients, soit 36,7 %

+ 80 ans : 72 patients, soit 8,9 %

Toujours sur les patients en réanimation, d'après le dernier point de Santé Publique France :

12 % n'ont pas de comorbidité

88 % ont au moins une comormidité

L'obésité (IMC >30), l'hypertension artérielle et le diabète sont les trois "principales" comorbidités des patients en réanimation dans la région.

Ces chiffres et ces pourcentages prennent en compte uniquement les patients en réanimation dans la région. Rappelons que ce vendredi matin, 13 novembre, plus de 7 000 patients sont hospitalisés des suites du covid-19 dans la région (voir notre graphique en temps réel ici). Plus de 7 000 contre... 3 000 au pic de la 1ère vague, début avril.

