Coronavirus à Lyon : le Rhône reconfiné ? Annonce à 18h ce jeudi

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, tient une nouvelle conférence de presse ce jeudi à 18h. Il va annoncer si le Rhône rejoint les autres départements, notamment d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, reconfinés depuis le week-end dernier. Il ne faut pas le cacher, c'est probable.

Alors que le département du Rhône approche de la barre des 400 de taux d'incidence, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi que le département allait faire l'objet de concertation "pour être ajouté à la liste des départements confinés. L'Aube et la Nièvre sont aussi concernées. “Partout sur le territoire l'épidémie s'accélère. Il faut "aller plus loin là où la dynamique virale est plus forte”, a ajouté le porte-parole du gouvernement.

16 départements ont été reconfinés le week-end dernier. Là où le virus circule le plus. Un 3e confinement d'un nouvel ordre, où "il est possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi", dixit le Premier Ministre, Jean Castex (tous les détails de ce nouveau confinement "freiner sans enfermer" sont à retrouver ici)