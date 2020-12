Coronavirus : à Lyon, le nombre de cas positifs augmente avant Noël mais...

Le nombre de cas positifs augmente assez largement dans la région depuis quelques jours. Mais c'est plutôt logique, tant le nombre de tests réalisés ces derniers jours est beaucoup plus important que début décembre. C'est une semaine après Noël qu'un premier bilan d'une éventuelle reprise épidémique pourra être fait...

Dans le Rhône, c'est net. Il y a eu beaucoup plus de cas positifs ces derniers jours. Le taux d'incidence est un indicateur clé. Il détermine le nombre de personnes positives lors des 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Ce taux reflète bien le degré de la circulation du virus à l'instant t sur un territoire.

Dans le Rhône, après avoir frôlé les 1000 pendant 15 jours fin octobre et début novembre, il avait chuté à 150 en moyenne début décembre. D'après les dernières données, il est remonté à près de 240 ces derniers jours. Inquiétant ? Si le nombre de tests était le même que début décembre, ce le serait. Mais là, beaucoup plus de tests ont été effectués ces derniers jours. Donc il y a forcément plus de cas positifs. C'est (presque) logique.

Le virus circule toujours dans la région. Pas beaucoup moins. Pas plus non plus. Le vrai bilan, il pourra être fait quelques jours après les fêtes. On saura alors si une forte reprise épidémique a lieu dans la région...

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : à la veille des fêtes de Noël, la tension reste forte en réanimation dans la région