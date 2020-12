Coronavirus à Lyon : "le niveau de contaminations ne baisse plus", des chiffres encore hauts dans la région

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Encore plus de 5000 patients sont hospitalisés des suites du covid-19 ce lundi soir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 550 en réanimation. Surtout "depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus", s'inquiète la direction générale de la Santé.

Après une nette baisse depuis plusieurs semaines, "depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus", explique ce lundi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Ce lundi matin, sur Lyoncapitale.fr, nous vous avions expliqué que le taux d'incidence ne baissait plus dans le Rhône depuis une semaine, il reste stable (lire ici). Or, le taux d'incidence est un indicateur clé. Il détermine bien le degré de circulation du virus à l'instant t sur un territoire.

L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le système hospitalier "reste majeur", a ajouté Jérôme Salomon, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (voir ci-dessous). Il a aussi mis en garde contre "un risque élevé de rebond épidémique" avec la perspective des fêtes de fin d'année...

Le bilan ce lundi 7 décembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

5098 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-41 en 24h)

200 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

550 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (+2 en 24h)

34 nouvelles admissions en réanimation en 24h

73 nouveaux décès en 24h

5681 décès cumulés à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce lundi 7 décembre au soir dans les hôpitaux du département du Rhône :

1333 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-42 en 24hh)

46 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

174 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (+2 en 24h)

14 nouvelles admissions en réanimation en 24h

