Les contaminations ont très fortement chuté à Lyon et dans le département du Rhône.

Longtemps, le Rhône a été l'un des départements de France où le covid-19 circulait le plus. Pendant des mois. C'est désormais le contraire. Les contaminations ont largement chuté dans le département.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

7 fois moins de cas de covid-19 aujourd'hui qu'il y a un mois à Lyon



Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au samedi 19 février, le taux d'incidence est de 590 (les données prennent donc en compte la période entre le dimanche 13 février et le samedi 19 février). Ce taux était de 4 655 au pic le vendredi 21 janvier. En résumé, il y a 7 fois moins de cas de covid-19 aujourd'hui qu'il y a un mois.

Le point ci-dessous en graphique (pour le Rhône, il s'agit de la courbe rouge)

Pendant plusieurs jours, la baisse des contaminations ne se retranscrivait pas à l'hôpital. Il y a toujours un décalage entre le pic des contaminations et le pic des hospitalisations. Enfin, ça baisse aussi dans les hôpitaux de la région depuis une dizaine de jours.

Dans les HCL (Hospices civils de Lyon), au 22 février, on compte 362 personnes hospitalisées et positives au covid-19. Soit 130 personnes de moins que la semaine précédente, une très forte chute. Au plus fort de la cinquième vague, les HCL ont compté plus de 558 patients covid positifs.

Une dynamique similaire se retrouve en réanimation. Ils sont 40, le 22 février, à présenter des cas graves du covid-19, contre 50 la semaine précédente. Ce qui représente 29% des patients en réanimation.

