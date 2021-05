Coronavirus à Lyon : la circulation du virus continue-t-elle vraiment de baisser dans le Rhône ? (graphique)

Le taux d'incidence est en nette baisse dans le département du Rhône depuis maintenant près de deux mois, depuis début avril. Les prochains jours seront à suivre avec attention.

Le virus circule-t-il beaucoup moins à Lyon ? La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 27 mai, le taux d'incidence est de 116 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 21 mai et le jeudi 27 mai). Le 4 avril, au plus fort de la 3e vague dans le département, le taux d'incidence était encore de 504 dans le département du Rhône. La baisse est claire, et nette, depuis deux mois.

Une baisse beaucoup plus lente depuis quelques jours, une pente toute douce

Des derniers chiffres toutefois à nuancer. Les chiffres de cette semaine prennent en compte la journée du lundi 24 mai, fériée. Moins de tests, donc forcément moins de cas positifs et une chute encore plus prononcée du taux d'incidence. Il ne faut pas surinterpréter cette très nette baisse, purement circonstancielle. Il faut attendre jeudi (pour avoir les chiffres stabilisées de ce lundi) pour voir si la tendance est toujours à la baisse dans le Rhône. Dans les chiffres, depuis quelques jours, la décrue est beaucoup moins rapide et le nombre de nouveaux cas semble se stabiliser. A un niveau de circulation du virus équivalent à celui du mois de décembre dans le département.

Quelques chiffres sur l'incidence dans le Rhône :

- 4 avril : 504

- 12 avril : 467

- 25 avril : 333

- 4 mai : 224

- 23 mai : 153

