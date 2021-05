Coronavirus : à Lyon, jusqu'à quand faudra-t-il porter le masque ?

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans certains départements français, la question de l'obligation du port du masque en extérieur est en débat. Dans le Rhône, pas de "levée" du port du masque à court terme.

On en a pris l'habitude. De porter un masque, tout le temps, dans l'espace public, dans le Rhône. Dans certains départements français, la question de lever cette obligation de porter le masque en extérieur est en débat.

Mais dans le Rhône, pour l'instant, la circulation du virus reste encore trop élevée pour envisager "une levée" à court terme.

Thierry Suquet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité dans le Rhône, s'est exprimé ce jeudi sur BFM Lyon sur le sujet. "Bien évidemment, on va maintenir un certain nombre de règles, je pense au port du masque. Il faut s'attendre à ce que cet été les restrictions sur le port du masque ne soient pas levées", a-t-il expliqué.