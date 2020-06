Coronavirus à Lyon : des visites en plus, tout ce qui change dans les EPHAD à partir de ce 5 juin

Un assouplissement supplémentaire du confinement sera mis en place dès ce vendredi 5 juin dans de nombreux EPHAD de France. Les visites de proches pourront notamment être plus nombreuses. Explications.

"Il est recommandé aux directions des établissements dont la situation sanitaire le permet d’assurer une reprise des visites des proches", explique le Ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce qui change ce vendredi 5 juin dans les EHPAD :

les visites de plus de deux personnes à la fois sont désormais possibles, lorsque la visite n’est pas faite en chambre

les visites en chambre de deux personnes à la fois maximum sont possibles, lorsque les conditions de sécurité le permettent

les visites de personnes mineures sont désormais possibles

les visites ne se feront plus forcément sous la surveillance d'un membre du personnel de l'établissement.

le port d'un masque reste obligatoire pour tout visiteur

"La reprise de davantage de visites médicales et paramédicales et des activités collectives en tout petits groupes peut être décidée, ainsi que l'intervention de bénévoles formés et encadrés", souligne également le ministère de la Santé.

Certaines activités extérieures, dans des EHPAD disposant de jardins ou de cours, pourront également être organisées.