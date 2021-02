Coronavirus à Lyon : 220 000 injections de vaccin prévues dans la région au mois de mars

Plus de 266 000 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 220 000 nouvelles injections sont prévues au mois de mars.

La campagne de vaccination se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes. A vitesse modérée. L'approvisionnement a pris du retard. De nombreux rendez-vous ont été décalés ces derniers jours. D'après les données du 13 février, 266 977 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (soit 3,3 %) et 65 507 personnes ont reçu les deux doses de vaccin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (soit 0,8 %).

"Les prochaines livraisons des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna connues à ce jour devraient permettre de réaliser durant le mois de mars près de 220 000 injections", précisent l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture. Sur les 220 000 injections, il s'agira de 80 000 secondes injections et de 140 000 premières injections.

Dans le département du Rhône, d'après des données stabilisées au samedi 13 février, 55 655 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 3 %) et 15 691 personnes ont reçu les deux doses de vaccin dans le département (soit 0,8 %).

