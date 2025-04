L’entreprise lyonnaise TECOFI, spécialisée dans la robinetterie industrielle, relocalise sa production à Corbas avec le soutien de la Métropole de Lyon. Ce projet de 15 850 m², prévu pour 2026, vise une fabrication 100 % française et la création de 50 emplois.

La Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de réindustrialisation avec un projet d’envergure : l’entreprise TECOFI, spécialisée dans la robinetterie industrielle, relocalise sa production à Corbas, au cœur de la zone industrielle Lyon Sud-Est.

TECOFI, entreprise indépendante fondée en 1985 en région Rhône-Alpes, a été désignée lauréate d’une consultation lancée par la Métropole de Lyon en juillet 2023. L’objectif : reconvertir un foncier stratégique de 15 850 m² situé dans le secteur du Carreau, à Corbas, pour y accueillir une activité industrielle productive.

Présente dans 110 pays, TECOFI est reconnue pour ses solutions techniques visant à préserver les ressources en eau. Jusqu’ici, l’entreprise assemblait en France des produits conçus à partir de composants majoritairement importés. Grâce à ce nouveau site, la production devient entièrement française.

50 emplois créés

La nouvelle usine permettra la création de 28 emplois dès sa mise en service, avec un objectif de 50 postes d’ici 2030. Le chantier débutera fin 2025, pour une mise en service prévue au second semestre 2026.

Avec plus de 84 000 emplois industriels et près de 60 % de la richesse créée sur son territoire, la Métropole de Lyon poursuit son soutien à la réindustrialisation. La collectivité a ainsi identifié près de 30 sites industriels à revaloriser pour répondre aux besoins des entreprises sur les 10 à 15 prochaines années. 1 800 hectares d’espaces productifs sont sanctuarisés dans le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).