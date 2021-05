Contrairement à Paris, le rassemblement de soutien au peuple palestinien n'est pas interdit à Lyon

Dans le contexte d’un regain de tensions entre le Hamas et Israël un rassemblement de soutien au peuple palestinien doit se tenir à Lyon, ce samedi 15 mai. Contrairement à Paris où une manifestation a été interdite, le rassemblement aura bien lieu à Lyon.

Samedi 15 mai, à 15 heures, le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement de soutien à la Palestine place Bellecour. La préfecture du Rhône nous a confirmé que l’événement n’était "pas interdit" à Lyon, contrairement à Paris où une manifestation sur le même sujet, qui devait se dérouler dans le XVIIIe arrondissement, a été interdite par la Préfecture de Police, à la demande du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Conformément à la demande du ministre de l'Intérieur, le préfet de Police a pris un arrêté interdisant la manifestation déclarée pour le samedi 15 mai 2021. https://t.co/SmyQdP2sYH pic.twitter.com/hutL7MhSaW — Préfecture de Police (@prefpolice) May 13, 2021

La Préfecture attentive à d'éventuels débordements

Dans une note qui aurait été envoyée à l’ensemble des préfets et consultée par l’AFP le ministre appelle les préfets à assurer la "protection des lieux de culte, écoles, centres cultures et commerces de la communauté juive", rapporte Libération. Du côté de la Préfecture du Rhône, on ne communique pas sur la mise en place d’un dispositif particulier, mais on rappelle que "tous les lieux de cultes bénéficient d’un régime particulier de protection au quotidien, adaptable dans certaines situations".

La Préfecture précise toutefois qu’elle "ne tolérera aucun débordement et fera preuve d’une très grande fermeté le cas échéant". Elle appelle donc les manifestants qui se rassembleront ce samedi place Bellecour "au sens des responsabilités".

