Samedi 15 mai à 15 heures, le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement de soutien à la Palestine. Il se déroulera place Bellecour.

L'appel à ce rassemblement s'inscrit dans un moment de recrudescence du conflit israélo-palestinien. Depuis plusieurs jours, la situation s'est gravement tendue entre l'armée israélienne et les Palestiniens, faisant plusieurs centaines de blessés et des morts. Le collectif dénonce "l’épuration ethnique et la conquête de territoires au profit de colons juifs" et appelle le gouvernement français à "prendre des mesures concrètes".