Les faits marquants de l’histoire du vélo en libre-service

Si le free-floating est né en 1965 à Amsterdam, Vélo'v, à Lyon, en 2005, a été le premier service de location en trace directe à grande échelle.

Benoît Beroud, expert en mobilité durable au sein du cabinet Mobipied, a retracé les grandes dates du vélo en libre-service dans le monde.

Concernant l'absence des vélos jaunes de La Rochelle dans les grandes dates clés de l’histoire du vélo en libre-service (VLS), il explique à Lyon Capitale, qu' "il a fallu faire des choix et j’ai retenu les éléments les plus disruptifs. Il y avait déjà eu l’expérience hollandaise auparavant à Amsterdam de mise à disposition de vélo gratuit. Le point intéressant avec La Rochelle est que cette mise à disposition résultait d’une initiative d’une collectivité territoriale."



1965

À Amsterdam les White Bikes (Witte Fietsenplan) sont des vélos récupérés repeints et posés dans la rue en accès libre. Le free-floating total. Les vélos sont gardés ou jetés.



1995

À Copenhague, le système de Caddie est une première incitation à rapporter et partager le vélo. À l’université de Portsmouth, Bike About développe le premier service automatisé.



1998

À Rennes, Clear Channel intègre dans son offre des espaces publicitaires le premier service automatisé sur l’espace public (avec identification de l’utilisateur le contraignant à rapporter le vélo) lui permettant d’entrer sur le marché domestique de JCDecaux.



2000

À Munich, la Deutsche Bahn propose des vélos en free-floating, avec l’usage du téléphone.



2005

À Lyon, Vélo’v est le premier service de location en trace directe à grande échelle.



2007

À Paris, les Vélib’, inspirés des Vélo’v, accélèrent une dynamique mondiale.



2014

À Madrid, lancement d’un système d’e-VLS en station.



2015

À Pékin, Ofo propose des vélos en free-floating, avec l’usage d’un smartphone sans station (dockless), qui déferleront rapidement dans les villes européennes les années suivantes.



2017

À Key Biscayne, LimeBike lance des e-VLS en free-floating. À Bruxelles, Billy Bike lance des e-VLS en free-floating. À Paris, Vélib’ 2 propose des vélos avec de l’électronique embarquée. À Santa Monica, Bird lance des trottinettes en libre-service.



2019-2022

Les villes se questionnent de plus en plus sur la gestion des véhicules partagés en free-floating (trottinettes, vélos, scooters) et mettent en place des interdictions ou des limitations du nombre d’acteurs, des réglementations, des appels à manifestation d’intérêt et des zones de stationnement plus ou moins virtuelles.



2023

À Paris, 100 000 Parisiens disent stop à la présence des trottinettes en libre-service lors d’un référendum citoyen chamboulant l’industrie qui perd son marché le plus rentable.

Source : BEROUD B., VAN ZEEBROECK B., PEDUZZI E., (2024), Quel avenir pour le service public bruxellois de vélo en libre-service ? Synthèse de l’étude préparatoire pour le VLS de la Région de Bruxelles-Capitale en 2026 : Benchmark et recommandations, [Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Mobilité], Avril 2024, 30 p.