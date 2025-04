L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, réunis en comité de pilotage régional ont approuvé le 7 février dernier la nouvelle feuille de route régionale "Illettrisme, illectronisme et compétences de base" pour la période 2025-2027.

C'est une problématique qui touche 3,7 millions d'adultes scolarisés en France. L'illettrisme et les difficultés avec les compétences de base (écrire, compter) touchent de nombreuses personnes dans notre pays. Pour lutter contre cela, l'Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont officiellement lancé la mise en œuvre de la feuille de route "Illettrisme, illectronisme et compétence de base" ce 24 avril 2025 à Lyon.

"La lutte contre l’illettrisme nécessite l’engagement et la mobilisation durables de tous les acteurs régionaux, de l'ensemble des pouvoirs publics, des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques et associatifs. Tous ces acteurs ont contribué aux travaux qui ont permis l’écriture de cette nouvelle feuille de route" explique la préfecture dans son communiqué de presse.

Et de poursuivre : "Lutter contre l'illettrisme signifie également s'attacher à le prévenir. Les situations d'illettrisme sont aussi un frein pour le développement économique et social dans les territoires."

A l'occasion du lancement de la feuille de route, en présence notamment de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 15 actions de la nouvelle feuille de route ont été présentées. Ces actions s'articulent autour de cinq grandes priorités : renforcer la sensibilisation des professionnels et la coordination des acteurs pour développer les partenariats au bénéfice des personnes confrontées à l’illettrisme, déployer des actions de remédiation et de remobilisation auprès des publics, sécuriser l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté avec les compétences de base, sécuriser l’insertion professionnelles des adultes les plus éloignés de l’emploi et mobiliser les entreprises et les salariés.

"L’objectif est de diminuer le nombre de personnes qui se retrouvent en grande difficulté à la sortie du système scolaire ou quelques années après" conclut la préfecture.