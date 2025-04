OL - Rennes : nouvelle pagaille en perspective pour se rendre au Groupama Stadium ?

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais accueillera le Stade Rennais au Groupama Stadium. Pour se rendre au stade, et à cause des travaux des tramways T6 et T9, il faudra emprunter des navettes bus. Aucun tramway n'ira jusqu'au stade de Décines.

Après trois déplacements consécutifs, dont les deux dernières défaites face à l'ASSE dans le derby et à Manchester United au terme d'un scénario rocambolesque, l'Olympique Lyonnais retrouve ses supporters ce samedi soir pour la réception du Stade Rennais en Ligue 1.

Si les supporters devraient être nombreux pour pousser leur équipe dans ce sprint final pour la qualification en Ligue des champions, se rendre au stade pourrait de nouveau être un casse tête. En raison des travaux de raccordement des tramways T6 et T9, aucune navette tram ne circulera en direction du Groupama Stadium ce samedi soir. Et en plus de ce match de Ligue 1, un concert aura lieu quasiment en même temps à la LDLC Arena. Le groupe de métal Ghost se produira à 20h dans la salle juste à côté du stade.

Des bus relais mis en place

Pour se rendre au stade, les supporters devront emprunter les bus relais au départ de Meyzieu les Panettes, Vaulx-en-Velin La Soie ou Eurexpo. Les tramway depuis Part-Dieu, La Soie et Meyzieu, qui amènent habituellement les nombreux supporters directement au pied du Groupama, resteront à l'arrêt.

Le départ de la première navette de bus depuis les Panettes ou La Soie est prévu à 18h. Il faudra attendre 18h30 pour voir le premier bus prendre la direction du stade depuis Eurexpo. A la fin de la rencontre, qui débutera à 21h05, le dernier bus quittera le Groupama Stadium à 23h50.

Le précédent face à Manchester

Il y a deux semaines, pour la réception de Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa, la ligne de tramway T3 était déjà interrompue entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie. Mais ce jour là, les quatre lignes du métro lyonnais étaient tombées en panne, ce qui avait nécessité l'usage des bus dédiés à la desserte du stade pour compenser l'arrêt en centre ville des quatre lignes de métro, et par conséquent de nombreuses difficultés en soirée pour se rendre au Groupama. La situation avait été rétablie dans la soirée permettant l'évacuation du stade sans encombre.

Ce samedi, pour la réception de Rennes, et si vous aviez prévu de vous rendre au stade depuis le centre ville de Lyon il est conseillé d’emprunter le métro D jusqu’à la station Grange Blanche, avant de prendre le T5 en direction d’Eurexpo. Vous pourrez ensuite monter dans une navette bus qui vous emmènera au Parc OL en 15 minutes.

Une situation complexe qui se renouvellera dès le weekend prochain pour la réception de Lens, le dimanche 4 mai à 17h15. Le dernier match des Lyonnais au Groupama Stadium, face à Angers, devrait lui être épargné. D'ici le 18 mai, dernier weekend de compétition en Ligue 1, la circulation des tramways sera rétablie.