Fraîchement libéré de prison, un jeune homme a été arrêté samedi à Rillieux-la-Pape après la découverte d’héroïne et de cocaïne dans son véhicule.

L’interpellation a eu lieu ce samedi 15 novembre, sur l’avenue de l’Europe à Rillieux-la-Pape, selon nos confrères du Progrès. En patrouille dans le secteur des Alagniers, des CRS ont procédé au contrôle d’un automobiliste d’une vingtaine d’années, déjà connu des forces de l’ordre et récemment sorti de détention.

Invité à ouvrir son coffre, le conducteur a brusquement tenté de prendre la fuite à pied. Il a été rattrapé quelques minutes plus tard, non loin de son domicile, avenue Maurice-Ravel.

Dans le véhicule, les policiers ont découvert 250 g d’héroïne et 50 g de cocaïne. Le suspect, soupçonné de s’inscrire dans un trafic local, a été placé en garde à vue.