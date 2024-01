Colère des agriculteurs à Lyon : le blocage sur l'A47 levé, l'A42 et la M6 toujours fermées

Depuis ce jeudi matin, trois points de blocages étaient en place près de Lyon, occupés par des agriculteurs. L'un d'eux est désormais levé.

Après les premiers blocages sur l'A7 en début de semaine, les agriculteurs du Rhône ont rejoint le mouvement mercredi, suivis par ceux de l'Ain ce jeudi. Une mobilisation qui impacte l'ensemble de la région lyonnaise et génère des difficultés sur les routes secondaires.

Le blocage est levé sur l'A47

Alors que la circulation était coupée depuis hier après-midi sur l’autoroute A47 à hauteur de Givors, les agriculteurs ont finalement levé leur barrage. Les 70 tracteurs mobilisés sur place ont commencé à quitter les lieux peu après midi.

Cependant, l'autoroute A6/M6 reste coupé pour la journée et potentiellement jusqu'à vendredi. Des agriculteurs et leurs tracteurs y sont encore installés entre Limonest et Dardilly, occupant les deux sens de circulation. La bretelle d'accès à Lyon depuis l'autoroute A89 étant également fermée, il est recommandé d'emprunter l'A46 et la RN346 (rocade Est).

De même pour l'autoroute A42, bloquée depuis ce jeudi matin à hauteur de Vaulx-en-Velin. La circulation est coupée dans les deux sans entre le nœud A42/N346/A46N et le boulevard périphérique de Lyon.

