Circulation : un samedi noir sur les routes du Rhône et de Lyon

Nouveau week-end de chassé-croisé sur la route des vacances ce 7 et 8 août. La circulation sera très difficile à Lyon et dans le Rhône. Le drapeau noir est hissé par Bison Futé pour samedi dans le sens des départs.

Il faudra se montrer patient ce samedi sur la route des vacances. En effet, Bison Futé a hissé le drapeaux noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs en vacances. Plusieurs secteurs seront à éviter comme A7 entre Lyon et Orange, de 6 à 18 heures et l’A6 entre Beaune et Lyon, de 8 à 11 heures. L'accès au tunnel du Mont-Blanc pour aller en Italie sera compliqué entre 9h et 14h. Dans le sens des retours, la circulation sera dense sur l’A7 entre Orange et Lyon, de 9 à 15 heures.

Un vendredi classé en orange

Les difficultés vont débuter dès ce vendredi avec une journée classée orange. Il est notamment conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 14 à 19 heures, mais aussi l'A6, de la capitale des Gaules à Beaune, entre 14 et 17h. En revanche, dimanche devrait être plus calme avec une situation "verte" selon Bison Futé.