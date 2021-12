Circulation difficile ce mercredi 8 décembre pour rentrer dans Lyon

Comme presque chaque matin, la circulation est particulièrement dense aux entrées de l’agglomération lyonnaise ce mercredi 8 décembre. De nombreux bouchons perturbent notamment le trafic en direction du centre.

C’est au Sud et à l’Est de la Métropole de Lyon que les conditions de circulation sont les plus difficiles ce mercredi 8 décembre. Peu après 8 heures, il fallait déjà compter 30 minutes pour accéder au coeur de la Presqu’île depuis Brignais, en raison d’un bouchon de 5 km au niveau de Pierre-Bénite. De l’autre côté du Rhône, sur l’A7 entre Solaize et Saint-Fons un autre bouchon de 5 km perturbe la circulation.

À l’Est sur l’A46 Sud en direction de Paris la circulation est ralentie sur 4 km, entre Corbas et Manissieux, et entre Décines et Chassieu, dans le sens de Marseille. L’entrée sur Lyon par Bron est loin d’être plus facile, puisqu’il faut compter en moyenne 30 minutes pour aller de Manissieux à la Part-Dieu.

À l’Ouest le tunnel de Fourvière est lui aussi congestionné comme à l’accoutumée aux heures de pointe. Actuellement 2 km de bouchons s’y sont formés en direction de Paris.

