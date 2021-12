Un jeune homme de 22 ans a avoué avoir tué sa grand-mère la semaine dernière en ayant détaillé aux policiers, ce mardi 7 décembre, l’endroit où il avait caché le corps de la victime.

D'après Le Progrès, l'affaire débute par la disparition inquiétante d’une femme âgée de 85 ans à Caluire-et-Cuire samedi 4 décembre. Sans nouvelle et inquiet, le fils de cette dernière prévient la police. Deux jours passent et, toujours d’après nos confrères, l’ex-belle fille de l'octogénaire affirme alors aux enquêteurs que les relations entre son fils et la vieille dame étaient compliquées. Dans le même temps, le jeune homme de 22 ans, hébergé chez sa grand-mère dans la banlieue lyonnaise, n'avait plus donné de nouvelles depuis la disparition de celle-ci.

Une enquête pour homicide volontaire

Interpellés, les enquêteurs se rendent donc au domicile de la vieille dame à Caluire et relèvent la présence de traces de sang, partiellement nettoyées. Dans la foulée, le parquet de Lyon lance un avis de recherche pour retrouver le petit-fils, qui fait désormais office de suspect principal dans l'affaire. Il est finalement interpellé dans la nuit de lundi à mardi, près de Paris.

En garde à vue, il reconnaît alors avoir donné la mort à sa grand-mère en plus d'avoir caché son corps dans un bosquet de Caluire. Le mobile reste, pour le moment, toujours inconnu. Le parquet précise que les investigations se poursuivent et que l'enquête relève désormais des chefs d’homicide volontaire.