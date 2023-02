Circulation difficile à Lyon pour les départs de vacances d'hiver ce samedi

Bison futé prévoit un samedi rouge à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les départs en vacances.

Il y a aura du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end. Si aucune perturbation n'est attendue ce vendredi à la veille des vacances d'hiver, il n'en sera pas de même ce samedi 4 février. La journée s'annonce chargée dans le sens des départs au niveau de la région, alors que les vacances de la zone A, celle des aurhalpins, débutent ce vendredi.

L'A43 bouchée

Bison Futé prévoit une journée rouge et conseille d'éviter l'A43 sur l'axe Lyon-Chambéry ce samedi 4 février. "Les principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h sur les axes menant aux stations de ski des Alpes et autour des agglomérations lyonnaise et grenobloise", indique Bison futé.