Dans une étude récemment publiée par l'Insee, des chiffres montrent qu'une majorité de travailleurs de Lyon utilisaient encore leur voiture en 2021.

L'Insee régionale a mené une étude, basée sur des données de 2021, s'intéressants aux modes de déplacement du million d'actifs recensés dans l'aire d'attraction de la ville (AAV) de Lyon, soit le territoire lyonnais abritant un nombre élevé d'habitants et d'emplois.

Parmi ces actifs concernés, plus de deux tiers (68 %) utilisaient en 2021 encore la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce chiffre diminue à 33 % pour les jeunes et les cadres, soit 16 % des actifs de l'AAV. La voiture est nettement plus plébiscité chez les familles (80 %), les populations urbaines "souvent défavorisées" (67 %) et les personnes moins aisées (82 %).

26 % des jeunes et des cadres utilisent les transports en commun

Les transports en commun, eux, sont utilisés par 42 % des jeunes et des cadres. Il s'agit du taux le plus élevé. Derrière eux, on retrouve les populations urbaines souvent défavorisées : 26 % d'entre eux utilisent les transports en commun. Le constat est le même pour les modes doux, plus plébiscités par les jeunes et les cadres (25 %) que n'importe quelle autre catégorie fixée par l'Insee.

Ces chiffres varient également en fonction des zones. À Lyon ou Villeurbanne, par exemple, 40 % des actifs se déplacent en transport en commun. Pour autant, dans l'ensemble de l'AAV, la part d'utilisation des transports en commun et des modes doux était "seulement" de 22 % en 2021.

Depuis, d'importants aménagements, notamment le développement du réseau des Voies lyonnaises, ont été engagés par la Métropole de Lyon. De plus, selon les chiffres de la collectivités partagés fin janvier 2025, le trafic automobile a diminué de 22 % entre 2019 et 2024 dans l'hypercentre du territoire.

