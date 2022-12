Cinq idées de cadeaux lyonnais pour les retardataires

Pour les derniers retardataires, voici quelques idées de cadeaux lyonnais à mettre sous le sapin dimanche 25 décembre.

Première solution, les marchés de Noël, véritables mines d’or du cadeau original et pas trop coûteux. Une branche du marché de Perrache est même dédiée à de petits artisans. Écharpes en soie, bijoux en verre, vêtements chauds, poupées en feuilles de vigne, etc… Le choix mis à disposition est large. Plus loin, d’autres idées originales attendent : disques vinyles sculptés ou encore photos anciennes des villages de France. Pour faire une pierre deux coups, on peut aussi y acheter de quoi manger : fromage, charcuterie ou chocolats.

Un Noël de seconde main

100 000 tonnes de jouets seraient jetées chaque année. Pour pallier cette réalité de la consommation à outrance, un pop-up store éphémère vous propose des jouets et jeux d’occasion, mais aussi des objets fabriqués à la main le temps des fêtes. Ce magasin se situe au sein du centre commercial Westfield la Part-Dieu qui collabore pour la troisième fois avec la Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi.

Un tablier lyonnais

Idée de cadeau originale : un tablier de cuisine personnalisé fabriqué dans le vieux Lyon. La Tribu des Gones vous propose des tabliers en coton sur lesquels faire broder ce que vous désirez. Une phrase drôle, sentimentale et même des logos et dessins. Un objet qui plaira aux amoureux de la cuisine. Ce tablier lyonnais est un cadeau original et pratique.

Une douceur pour les fêtes

Pâtisserie, bûches, chocolats… Que serait Noël sans tout cela ? Le maître chocolatier pâtissier lyonnais Sève propose les trois. Pour une petite douceur sous le sapin, à consommer sur place ou à emporter. Lyon Capitale a reçu Richard Sève pour présenter les bûches de cette année. Interview :

L’incontournable de Noël

Le présent incontournable des fêtes de fin d’année c’est bien sûr le livre. Une chance cette année, le prix Goncourt est lyonnais. Avec son roman Vivre vite (Flammarion), dans lequel elle raconte le décès de son mari, la Lyonnaise Brigitte Giraud a remporté en novembre le prix Goncourt 2022. La bande dessinée de Lyon Capitale est aussi disponible en librairie. Une BD qui rend hommage aux femmes qui ont marqué la ville de Lyon.

