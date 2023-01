Métropole de Lyon : deux hommes interpellés après un refus d'obtempérer à Oullins

Deux jeunes hommes ont été interpellés alors qu'ils effectuaient des livraisons de stupéfiants.

Les faits se sont produits lundi 23 janvier en fin de soirée. Des policiers ont été confrontés à un refus d'obtempérer Grande rue d'Oullins dans la Métropole de Lyon.

Des individus tentent de s'en prendre aux policiers

Les agents sont parvenus à retrouver le véhicule en fuite, mais les occupants ont décidé de fuir à pied, abandonnant la voiture. Le passager, un homme de 25 ans a été interpellé le premier, à Pierre-Bénite.

Il se trouvait en possession d'une importante somme d'argent et de stupéfiants. Un second équipage de police s'est lancé à la poursuite du conducteur, âgé de 19 ans et interpellé au niveau d'un parking où plusieurs autres individus ont tenté de s'en prendre à la police.

Ces derniers ont alors fait usage de gaz lacrymogène. Les policiers ont mis la main sur plus de 70 grammes de résine de cannabis, deux gramme de cannabis, et un gramme de cocaïne.

Les individus, déjà connus des services de police ont été placés en garde à vue, le passager a reconnu que lui et le conducteur effectuaient des livraisons de stupéfiants. Ils sont présentés au parquet en comparution immédiate ce mercredi.