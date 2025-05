Alors qu'une nouvelle chaufferie bois devait voir le jour d'ici 2026 à Saint-Genis-Laval, la ville annonce l'arrêt temporaire des travaux. Le projet doit être revu et une enquête publique va s'ouvrir prochainement.

C'est (déjà) un coup d'arrêt pour un projet qui fait polémique à Saint-Genis-Laval. Dans cette commune du sud-ouest lyonnais, une chaufferie bois devait initialement voir le jour en 2026 afin d'alimenter le réseau de chaleur urbain du sud-ouest lyonnais, un marché à 350 millions d'euros.

Et alors que le projet de chaufferie XXL de Francheville a suscité une vive opposition des habitants, avant d'être abandonné par la Métropole de Lyon, le projet à Saint-Genis-Laval est aujourd'hui à l'arrêt. La Ville explique dans un communiqué qu'un "retard important est pris sur la construction de la chaufferie biomasse". Construction qui venait à peine de débuter.

"Madame la maire a bien conscience que ce projet, et notamment l'installation d'une chaufferie biomasse dans la zone d'activités de la Mouche, suscite des interrogations, voire des inquiétudes de la part de certains riverains. C'est pourquoi, un courrier a été envoyé à tous les Saint-Genois pour les informer de l'avancement du projet" explique également la municipalité.

Le périmètre de sécurité en question

Ce "retard important" serait dû, selon la Ville, à une procédure alourdie par la Préfecture "qui avait pourtant elle-même octroyée un permis de construire le 21 janvier 2025." "Il semblerait que les études d’aléas montrent que le périmètre de sécurité ne serait finalement pas suffisant contrairement à ce qui nous avait été expliqué" se désole la municipalité.

"En conséquence, les travaux de la chaufferie et des voiries pour la pose des canalisations du réseau de chaleur sont suspendus dans le secteur des Collonges. Seuls les travaux de réseau au départ de la station d’épuration de Pierre-Bénite sont maintenus à ce jour" détaille le communiqué.

Un retard et une "opportunité pour que chacun puisse s'informer et contribuer à l'enquête publique qui s'ouvrira prochainement" annonce Saint-Genis-Laval. Si la Ville n'évoque pas de nouvelles dates de mise en service pour sa chaufferie, elle indique que "ce reclassement de la procédure implique des études supplémentaires et une large consultation, afin de garantir une transparence accrue et une prise en compte approfondie des enjeux environnementaux et sanitaires (procédure ICPE)."

"La ville de Saint-Genis-Laval restera attentive aux résultats garantissant la sécurité et la qualité de vie des riverains" conclut le communiqué.