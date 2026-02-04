Actualité
Schokobons

Près de Lyon : un individu s'enfuit d'Aldi avec 10 kilos de Schokobons volés

  • par Loane Carpano

    • Le 9 janvier dernier, un individu a tenté de voler dix kilos de Kinder Schokobons au Aldi de Décines-Charpieu.

    Le 9 janvier dernier, une improbable tentative de vol est survenue à Décines-Charpieu. Un individu de 23 ans s'est enfui de l'enseigne Aldi avec un sac contenant plus de dix kilos de... Kinder Schokobons.

    Malgré son passage incognito aux portiques de sécurité, l'homme a attiré l'attention des policiers. Quelques minutes plus tard, il est interpellé, assis sur un banc. Alors que les policiers s'attendent à tomber nez-à-nez avec un important butin, ils découvrent avec surprise l'équivalent de 180 euros de Shokobons dans son sac.

    Selon le Progrès, l'individu aurait été remis aux polices des frontières à l'issue à son arrestation. Sans domicile fixe, l'algérien était en situation irrégulière.

