Le 9 janvier dernier, une improbable tentative de vol est survenue à Décines-Charpieu. Un individu de 23 ans s'est enfui de l'enseigne Aldi avec un sac contenant plus de dix kilos de... Kinder Schokobons.

Malgré son passage incognito aux portiques de sécurité, l'homme a attiré l'attention des policiers. Quelques minutes plus tard, il est interpellé, assis sur un banc. Alors que les policiers s'attendent à tomber nez-à-nez avec un important butin, ils découvrent avec surprise l'équivalent de 180 euros de Shokobons dans son sac.

Selon le Progrès, l'individu aurait été remis aux polices des frontières à l'issue à son arrestation. Sans domicile fixe, l'algérien était en situation irrégulière.