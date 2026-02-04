Un mercredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Ce mercredi 4 février 2026 s'annonce mitigé à Lyon avec un début de journée ensoleillé avant le retour de la pluie en soirée.

C'est une nouvelle journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 4 février. Alors que la matinée devrait être plutôt agréable, un voile nuageux de plus en plus dense se formera au dessus de Lyon. La soirée sera couverte avec quelques pluies fines à la clé.

Côté températures, il fait 6 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison sous un vent du sud qui sera légèrement moins fort ce mercredi.