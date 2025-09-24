Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Chassieu : un motard de 19 ans perd la vie dans un accident

  • par La Rédaction

    • Mardi après-midi, un jeune habitant de Chassieu a trouvé la mort après avoir perdu le contrôle de sa moto. Les secours, rapidement sur place, n’ont pas pu le ranimer.

    Le drame s’est produit mardi 23 septembre, vers 15 heures, sur l’avenue du Dauphiné à Chassieu. Selon nos confrères du Progrès, un motard de 19 ans, originaire de la commune, circulait en direction de Genas lorsqu’il a perdu le contrôle de sa Triumph. Selon les premières constatations, le deux-roues aurait glissé avant de percuter un poteau en béton, un grillage puis un panneau de signalisation.

    Un pompier volontaire, témoin de l’accident, a immédiatement pratiqué un massage cardiaque, relayé ensuite par les pompiers et le Samu. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune pilote, polyfracturé, a été déclaré décédé peu avant 16 heures.

    D’après les témoignages recueillis par la police, une vitesse excessive pourrait être en cause. La circulation est limitée à 70 km/h sur ce tronçon.

