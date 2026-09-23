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Charles de Vergnes, directeur des activités Eau de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes. @SUEZ

Charles de Vergnes nommé directeur des activités Eau de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Corentin Lucas

    • Charles de Vergnes a pris ses fonctions de directeur des activités Eau de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le lundi 7 septembre dernier.

    Le groupe Suez détient un nouveau directeur pour ses activités Eau en Auvergne-Rhône-Alpes. Charles de Vergnes a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 7 septembre dernier. Il succède à Denis Tessier, qui, après 25 ans au sein de l’entreprise, a décidé de quitter le groupe. Le nouveau directeur aura pour mission d’accompagner les collectivités et les acteurs du territoire face aux enjeux de préservation de l’eau, mais également face aux enjeux immenses du changement climatique.

    "Apporter des réponses concrètes et durables aux enjeux de demain"

    Diplômé de l’École Polytechnique en 2013, Charles de Vergnes a débuté sa carrière dans la gestion des déchets au Royaume-Uni avant de travailler pendant une dizaine d’années dans le conseil en stratégie, notamment chez Bain & Company. Il a ensuite rejoint le groupe Suez en 2025 comme directeur de l’activité Digital Solutions pour la gestion des déchets et directeur général de Sigrenea, filiale spécialisée dans les objets connectés pour la gestion des déchets et des réseaux d’eau.

    Charles de Vergnes pourra compter sur près de 850 collaborateurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer un service d’eau et d’assainissement auprès de plus de 1,5 million d’habitants. "L’eau est aujourd’hui au cœur des grands défis environnementaux, économiques et sociétaux auxquels sont confrontés les territoires", a souligné le principal concerné. "Notre ambition est claire : apporter des réponses concrètes et durables aux enjeux de demain tout en garantissant un service essentiel de proximité", a-t-il conclu.

    Lire aussi : Près de Lyon : le complexe de loisirs Hall U Need contraint de renoncer à son installation à Porte des Alpes

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